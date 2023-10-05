Didem Soydan'ın gençlik fotografı sosyal medyada fırtına gibi esti! Takipçileri yorum yağdırdı.. Didem Soydan gençlik yıllarına ait fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Soydan'ın o karesi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. İşte o poz..

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Ünlü model Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı birbirinden iddialı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer alıyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve sıkça paylaşım yapan Didem Soydan'ın Instagram'da 731 bin takipçisi bulunuyor.

Didem Soydan'ın yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulmaktadır.

Özel hayatı ile de sık sık gündem olan Didem Soydan sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Ünlü model son olarak ise okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Didem Soydan'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafı gören takipçişeri o kareyi yorum yağmuruna tuttu.

İşte Didem Soydan'ın okul yıllarına ait o kare...