Didem Soydan'ın sırt dekolteli pozları gündem oldu: 'Sırt değil dünyanın 8.harikası' Didem Soydan son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü manken sırt dekolteli pozlarıyla adeta olay yarattı.

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Ünlü manken Didem Soydan sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile gündemden düşmüyor.

Sık sık magazin gündeminde yer alan Didem Soydan ayna karşısında verdiği iddialı pozlar ile yeniden gündeme geldi.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve sıkça paylaşım yapan Didem Soydan'ın Instagram'da 731 bin takipçisi bulunuyor.

3 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 39 yaşındaki Didem Soydan iddialı tarzı ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Didem Soydan'ın paylaştığı kareler kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Son olarak ayna karşısında verdiği sırt dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Didem Soydan sosyal medyada gündem oldu.

Soydan'ın o pozlarına bir takipçisi "Sırt değil dünyanın 8.harikası" yorumunda bulundu.

İşte Didem Soydan'ın o kareleri..