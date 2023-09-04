Dilan Çiçek Deniz cesur tarzıyla ortalığı yaktı geçti! 'Bu güzellik halis mi?' Venedik Film Festivali'ne katılan Dilan Çiçek Deniz festival tarzıyla gündme oturdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in beğeni toplayan tarzı..

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz magazin gündeminde kendine yer bulmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile sık sık gündem olan oyuncu cesur pozları ile beğeni topladı.

28 yaşındaki ünlü oyuncu Çukur dizisinde gösterdiği performans ile adından uzun süre söz ettirmişti.

Lise yıllarından bu yanan oyunculuk ile ilgilenen Dilan Çiçek Deniz 2014 yılında katıldığı Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olarak adından söz ettirmiştir.

Son olarak Kusursuz Kiracı isimli dizide Mona karakterine hayat veren Dilan Deniz sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Ünlü bir markanın Türkiye elçisi olarak Venedik Film Festivali'ne katılan Dilan Çiçek Deniz festival tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Dilan Çiçek Deniz'in instagramda 5.2 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımlar kısa sürede yüz binlerce beğeni alıyor.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in dikkat çeken festival tarzı..