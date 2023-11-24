Dilan Çiçek Deniz'in Bali pozları büyük ilgi gördü: 'Bu fizik gerçek mi' Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz tatil için gittiği Bali'de verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun o pozları kısa sürede büyük beğeni topladı.

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İddialı pozları ile sosyal medyada sıkça adından söz ettiren oyuncu Dilan Çiçek Deniz son paylaşımı ile dikkat çekti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve özel hayatı ile gündem olan oyuncu cesur pozları ile beğeni topluyor.

28 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplamış ve hafızalarda yer edinmişti.

Küçük yaşlardan beri oyunculuk ile ilgilenen Dilan Çiçek Deniz 2014 yılında katıldığı Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olarak dikkat çekti.

Son olarak FOX TV'nin Kusursuz Kiracı isimli dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz şimdilerde herhangi bir dizide yer almıyor.

28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Bali'ye giden ünlü oyuncu verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz'in Instagram hesabından paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in Bali pozları..