Dilan Deniz Çiçek sargılı koluyla oyunu kullandı 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde ünlü isimler oyunu kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Dilan Deniz Çiçek de ikinci turda oyunu kullandı. Sandık başında görüntülenen ünlü oyuncunun kolundaki sargı dikkat çekti.

28 Mayıs Pazar cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ediyor.

Sabah 08:00'de başlayan oy kullanma işleminin bitimine 2 saat kaldı. Ünlü isimler de vatani görevini yerine getirmek için sandığın yolunu tuttu.

Ünlü oyuncu Dilan Deniz Çiçek, ikinci tur seçimlerinde Eyüp Sultan'da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Kolundaki sargı dikkat çekti

Gözlüğü ve şapkasıyla kimliğini gizleyen Dilan Deniz Çiçek, oy kullanırken görüntülendi.

Saat 13:00 sıralarında oyunu kullanan ünlü oyuncunun kolundaki sargı akıllarda soru işareti bıraktı.