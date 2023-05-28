Dilan Deniz Çiçek sargılı koluyla oyunu kullandı

28 Mayıs Pazar cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ediyor.
Sabah 08:00'de başlayan oy kullanma işleminin bitimine 2 saat kaldı. Ünlü isimler de vatani görevini yerine getirmek için sandığın yolunu tuttu.
Ünlü oyuncu Dilan Deniz Çiçek, ikinci tur seçimlerinde Eyüp Sultan'da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.
Kolundaki sargı dikkat çekti
Gözlüğü ve şapkasıyla kimliğini gizleyen Dilan Deniz Çiçek, oy kullanırken görüntülendi.
Saat 13:00 sıralarında oyunu kullanan ünlü oyuncunun kolundaki sargı akıllarda soru işareti bıraktı.