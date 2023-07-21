Dilan Polat makarna yer gibi elmas yedi! Görenin nutku tutuldu... Dilan Polat doğum gününü kutlamak için ilginç bir video çekti. Daha önce saçına taktığı dolarlar ile konuşulan Polat, bu defa ise elmas yedi.

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Daha önce kafasına dolar takan Dilan Polat, bu defa ise bambaşka bir yönteme başvurdu.

Doğum gününü kutlayan Dikan Polat, bu kez de elmas yedi. Elmas yediği anları da bir video haline getirdi.

Dilan Polat'ın haber.com/sosyal-medya.htm" rel="tag" target="_blank">sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu gören bazı kesim, "görgüsüzlük" olarak nitelendirdi.

Makarna yer gibi elmas yedi

Dilan Polat, elmas yediği video ile sosyal medyada gündem oldu. Lüks hayatını paylaşmaya devam eden fenomen, son videosuyla gündem oldu.

Elmaslarla dolu bir gözlük takan ve payetli büstiyer giyen Dilan Polat, tabaktan makarna yer gibi elmas yedi.

Doğum günü için tüm ülkeyi harekete geçiren sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, Instagram hesabından elmas yediği anları asmr videosu gibi paylaştı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.