Dilan Polat'ın müstakbel eniştesi bakın kimmiş! Ablasıyla evleniyor...

Yağmur Uçar

Geçtiğimiz yıl kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü kurma ve gelirlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve ailesi, şimdilerde özgür...

Soruşturma sürecinde Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu da bazı şirketlerde yönetici olarak yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve kısa bir süre tutuklu kalmıştı.

Serbest bırakılan Doğu, bu kez farklı bir haberle gündeme geldi.

EVLENİYOR

Sıla Doğu, doğum gününde evlilik teklifi aldı.

Büyük bir kutlama organizasyonu hazırlanırken, paylaşımlar da takipçilerini şoke etti.

Doğu'ya evlenme teklif eden Uğur Körpe, DJ ve müzik prodüktörü olarak tanınıyor.