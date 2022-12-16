Diletta Leotta derin sırt dekoltesiyle ağızları açık bıraktı! 'Can Yaman pişmandır'

Ünlü İtalyan televizyon sunucusu Diletta Leotta cesur pozları ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bir dönem ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan 31 yaşındaki sunucu güzelliği ile beğeni topluyor.

Can Yaman ile aşk yaşadığı dönem hem İtalyan basını hem Türk basını tarafından ilgiyle takip edilen Diletta Leotta sosyal medyayo oldukça aktif şekilde kullanıyor.

Ünlü sunucunun instagramda yaptığı her paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni topluyor. Instagram'da 8.6 milyon takipçisi olan Diletta Leotta sık sık paylaşım yapıyor.

Diletta Leotta'nın son instagram paylaşımı büyük ilgi gördü. Derin sırt dekolteli kıayfetiyle beğeni toplayan sunucunun bu pozuna beğeni ve yorum yağdı.

İşte Diletta Leotta'nın o pozları..