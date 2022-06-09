Diriliş'in Hayme Ana'sı bir değişti pir değişti! Sarı saçlarını gören 'Kayı Obası'na böyle giremezsin' dedi...

Diriliş'in Hayme Ana'sı bir değişti pir değişti! Sarı saçlarını gören 'Kayı Obası'na böyle giremezsin' dedi...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayme Ana karakterine hayat veren Hülya Dracan, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alıyor. İmajını tazeleyen ve saçlarını sarıya boyatan Darcan, hayranlarını şaşırttı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul, herkesin sevdiği ve rağbet gösterdiği bir proje oldu.

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç'in paylaştığı dizi, yurt içi ve yurt dışında reyting rekorları kırdı.

Ses getiren dizide Ertuğrul Gazi'nin hayatı anlatılırken, Selçuklu dönemine ise tarihsel anlamda ışık tutuldu.

Projenin önemli karakterlerinden birisi olan ve yıllar sonra ekrana dönen Hülya Darcan ise Hayme Ana karakterine hayat verdi.

Hayme Ana ile parlayan ve herkesin sevgisini bir kez daha kazanan Darcan, oyunculuğu ile büyük alkış aldı.

Hala daha akıllarda Hayme Ana olarak kalan ve şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova dizisinde boy gösteren Darcan, tarzını değiştirdi.

Sosyal medya üzerinden hayranları için güzel kareler yayınlayan tecrübeli ve sevilen isim, saçlarını sarıya boyattı.

Hayme Ana'nın değişimi

27 Nisan 1951 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hülya Darcan, henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu.

Bunun akabinde teklifler almaya başlayan Darcan, birçok televizyon dizisinde ve sinema filminde boy gösterdi.

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1975'te Zeynep ve

1982'de ise Bergüzar Korel'i dünyaya getiren oyuncu, Diriliş Ertuğrul sayesinde yeniden parladı.

Hayme Ana karakteri sayesinde akıllara kazınan oyuncu, diziden sonra tarzını değiştirdi. Bambaşka bir hale bürünen Darcan, güzelliği ile ses getirdi.

Oyuncunun bazı hayranları ise Hayme Ana'yı özlediklerini belirtmeden geçemedi..