'Dişil enerjiyle uyanıldı' dedi, Ebrar Karakurt'un makyajlı hali görenleri şaşırttı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u maskülen görmeye alışık olan takipçileri, makyajlı kareleri karşısına şoke oldu. İşte "Dişil enerjiyle uyanıldı" yazan voleybolcunun paylaşımı...

Şimdilerde İtalya'nın Novara takımında oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Milyonların göğsünü kabartan Karakurt, Instagram'da 824 bin takipçisi ile çoğu anını paylaşıyor.

Pembe saçlarıyla A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ikonik oyuncusu Ebrar Karakurt, 22 yaşında olmasına rağmen birçok başarı ve rekora imza attı.

Karakurt, kariyer yolculuğuna İtalya'da devam etse de, Türk hayranları onu yakından takip ediyor.

Öyle ki, özel hayatı da mercek altında. Karakurt'un geçtiğimiz günlerde oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

Ancak Ebrar Karakurt bu kez güzelliği ile gündeme geldi.

Ebrar'ın dişil enerjisi

TikTok hesabından bir paylaşım yapan Karakurt, takipçilerini şoke etti.

"Dişil enerjiyle uyanıldı" notunu yazan Karakurt'un efektle makyaj uygulaması herkesi şaşırttı. Makyaksız ve maksülen halleriyle dikkat çeken voleybolcuyu görenler, oldukça beğendi.

İşte Ebrar Karakurt'un makyajlı hali...