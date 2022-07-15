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Doktorlar'ın Ela'sı gömleğinin düğmelerini açtı...

Doktorlar'ın Ela'sı gömleğinin düğmelerini açtı...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle herkes tarafından tanınan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, Instagram pozlarıyla sosyal medya kullanıcılarını kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.