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- Doktorlar'ın Ela'sı gömleğinin düğmelerini açtı...
Doktorlar'ın Ela'sı gömleğinin düğmelerini açtı...
- 15.07.2022 - 15:58
22 Ocak 1985 yılında Hamburg'da dünyaya gelen Yasemin Ergene, Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanındı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Ergene, 16 Temmuz 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile evlendi.
Emine ve Ela isminde iki kız çocuğu dünyaya getiren Yasemin Özilhan, evlendikten sonra setlerden çekildi.
Son olarak 2019 yılında Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan, Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela Altındağ'ı canlandırdı.
Mucize Doktor'dan sonra yeniden setlerden uzaklaşan oyuncu, reklam anlaşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Evlendikten sonra değişen tarzı ile herkesin ilgisini çeken Yasemin Özilhan, son olarak Instagram'ın hikaye kısmından bir pozunu yayınladı.
Yasemin Özilhan büyüledi
Tarzı, şıklığı ve lüks yaşamıyla sosyal medyada adından söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Özilhan, verdiği pozlarla dikkati çekmeye devam ediyor.
Son olarak gömleğinin düğmelerini açarak verdiği ayna pozuyla gündeme gelen başarılı oyuncu, güzelliğiyle büyüledi.
Instagram hikayelerinden daha sonrasında bikinisiyle tekne pozunu paylaşan güzel isme hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.