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    Dokuz Oğuz dizisinden izleyiciyi heyecanlandıran müjde! FOX'un yeni dizisinden sevindiren haber..

    FOX TV'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz'dan izleyiciyi heyecanlandıracak bir haber geldi..
    • 02.01.2023 - 14:18
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    Dokuz Oğuz dizisinden izleyiciyi heyecanlandıran müjde! FOX'un yeni dizisinden sevindiren haber..

    FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan 'Dokuz Oğuz' dizisi için geri sayım başladı. FOX'un 'Savaşçı' isimli asker dizisinden sonra yeni dizisi 'Dokuz Oğuz' büyük merakla bekleniyor.

    Cem Akyoldaş’ın yönetmenliğini yapacağı dizinin senaryosunu Süleyman Çobanoğlu yazıyor.

    Dokuz Oğuz dizisinin kadrosunda Kubilay Aka, Yasemin Kay Allen, Deniz Işın,  Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik yer gibi başarılı isimler bulunuyor.

    Dokuz Oğuz dizisinden izleyiciyi heyecanlandıran müjde! FOX un yeni dizisinden sevindiren haber.. #1

    Dizi farklı illerde çekilecek

    Dizide Karanlık lakaplı bir yüzbaşıya hayat verecek olan Kubilay Aka yaptığı açıklama ile dizinin çekimlerinin farklı şehirlerde yapılacağını duyurdu.

    Dizinin şu an Ankara'da çekildiğini belirten oyuncu ilerleyen zamanlarda İstanbul, Afyon ve Bilecik gibi dağlık alanları olan noktalarda çekimlerin yapılacağını söyledi.

    Dokuz Eylül dizisi gerek oyuncu kadrosu gerekse mekan zenginliği açısından  izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

     


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