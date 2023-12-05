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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sahne hayatı kadar sosyal medyada da aktif.
ABD ve İngiltere'de şarkılarıyla rekorlar kıran Dua Lipa'yı 87 milyon takipçisiyle hayatını paylaşıyor.
28 yaşındaki yıldız, bir süre Instagram'a ara vermiş, tüm pozlarını silmişti.
Geri dönüşü ise damga vurdu.
Dantel Dua Lipa
Siyah dantel elbise içinde boy gösteren Dua Lipa, transparanlığı ile dikkatleri çekti.
Fiziğiyle beğeni toplayan Lipa'yı görenler, adeta mest oldu.
Dua Lipa'nın cesur pozlarına dünyanın dört bir yanından beğeni yağdı.