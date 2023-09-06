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BKM yapımı komedi filmi Düğün Dernek, yayınlandığı döneme damga vurdu.
2013 yılında vizyona giren filmin başrollerinde ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer aldı.
Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi.
Zaman zaman TV ekranlarında yayınlanan Düğün Dernek filmi, oyuncu kadrosuyla merak konusu oluyor.
Özellikle, filmde yabancı gelin Monica'ya hayat veren Jelena Bozic'in son hali araştırılıyor.
Hala manken gibi
1989 doğumlu Hırvatistanlı manken ve oyuncu Jelena Bozic, Osijek Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
7 yaşında modellik yapmaya başladı.
Düğün Dernek filminde Letonyalı gelin Monica'yı canlandırarak ün kazandı.