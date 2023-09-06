Düğün Dernek'in ecnebi gelini Monica'yı gören tanıyamadı! "Sivaslı mı oldun" Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı gişe rekorları kıran Düğün Dernek'te yabancı gelin Monica'yı Jelena Bozic oynamıştı. Güzel oyuncunun son halini merak edenler, şoke oldu.

ensonhaber.com BKM yapımı komedi filmi Düğün Dernek, yayınlandığı döneme damga vurdu. 2013 yılında vizyona giren filmin başrollerinde ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer aldı. Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Zaman zaman TV ekranlarında yayınlanan Düğün Dernek filmi, oyuncu kadrosuyla merak konusu oluyor. Özellikle, filmde yabancı gelin Monica'ya hayat veren Jelena Bozic'in son hali araştırılıyor. Instagram'da bizi takip edin Hala manken gibi 1989 doğumlu Hırvatistanlı manken ve oyuncu Jelena Bozic, Osijek Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 7 yaşında modellik yapmaya başladı. Düğün Dernek filminde Letonyalı gelin Monica'yı canlandırarak ün kazandı.

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