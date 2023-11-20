Dünya paralar geliyor demişti! Serdar Ortaç Tiktok'ta kazandığı paralarla ne yaptığını açıkladı! Açtığı Tiktok canlı yayınları ile dikkat çeken Serdar Ortaç, Tiktok'tan kazandığı paralar ile ne yaptığını açıkladı..

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemde popüler sosyal medya uygulaması Tiktok'ta açtığı canlı yayınlar ile gündeme geliyor.

Tiktok'ta canlı yayın açan Serdar Ortaç yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Serdar Ortaç geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Sahne sonrası gazeteciler ile sohbet eden Serdar Ortaç samimi açıklamalarda bulundu.

Tiktok'ta açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren Serdar Ortaç konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Son olarak Tiktok canlı yayınlarında topladığı bağışlar hakkında konuşan Serdar Ortaç gelen paraları ne yaptığını açıkladı.

Tiktok canlı yayınlarında kendisine dünya paralar gönderildiğini ifade eden Serdar Ortaç, "Hediye bana lazım değil ki. Ben de başkalarına veriyorum." sözleriyle dikkat çekti.

Serdar Ortaç ayrıca "Adanalı bir çift buldum. Sesleri harika, onlarla çalıp söylüyorum. Gönderilen hediyeleri de ben ihtiyacı olanlara atıyorum." dedi..