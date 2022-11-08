Duy Beni'nin Ekim'i manzaraya karşı amuda kalktı, gören tekrar baktı! 'Bu kadarı fazla'

Star TV'de ekrana gelen Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk, spor yaptığı anı takipçileriyle paylaştı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

26 yaşındaki Rabia Soytürk; Benim Adım Melek, Şahsiyet, Gülperi gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştı.

Son olarak Alparslan dizisinde Karaca Hatun'a hayat veren güzel oyuncu, Instagram'ı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 3 milyon takipçili oyuncu, her pozuyla olay olmayı başarıyor.

Güzelliğine ve fiziğine dikkat çeken Rabia Soytürk, takipçileriyle spor yaptığı andan bir kare paylaştı.

Rabia Soytürk'ten cesur poz

Açık havada pilates yapan Rabia Soytürk, esnekliğini gösterdi. Deniz manzaralı pozunu paylaşan Soytürk, fiziğiyle görenleri büyüledi.

Takipçileri ünlü oyuncunun pozuna kayıtsız kalamadı.

Beğeni yağan paylaşıma "Ne kadar esneksin", "Fiziğin çok güzel", "Muhteşemsin" gibi yorumlar geldi.