Ebru Gündeş'in klibinde oynamış, aşık olmuştu! O isim yıllar sonra ortaya çıktı: "Ebru neler kaçırmış" Ebru Gündeş'in Fırtınalar klibinde yer alan Berke Hürcan'ın son hali merak edildi. O dönem yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Hürcan, yıllar içerisinde ise pek fazla değişmemiş...

Ebru Gündeş'in Fırtınalar klibinde yer alan Berke Hürcan, uzun saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti.

Klipte Ebru Gündeş ile sarmaş dolaş pozlar veren Hürcan, adından uzun süre söz ettirdi.

Gündeş ile bir aşka da başlayan Berke Hürcan, geçen yılların ardından yeniden ortaya çıktı.

1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilen Berke Hürcan, yıllara meydana okuyor.

İşte Berke Hürcan'ın son hali

Şimdilerde 50 yaşında olan eski model ve oyuncu için zaman adeta durmuş gibi...

Ekranlardan uzak bir yaşan süren ancak akıllardan silinmeyen Hürcan, bir kez daha yakışıklılığıyla dikkati çekti.

Hürcan'ın son halini görenler ise Ebru Gündeş'i yorumlara dahil ederek, "Çok şey kaçırmışsın" dedi. İkili klibin çıktığı dönem kısa süreli bir aşkla gündeme gelmişti.