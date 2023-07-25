Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı tatilde bir açıldı pir açıldı! Mankenleri aratmayan kareler Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Karakoç, çektirdiği kareleri de sosyal medyadan paylaşıyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Ceren Karakoç, 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Beni Affet dizisi ile oyunculuğa başlayan Ceren Karakoç, bu dizi sayesinde de tanınmaya başladı.

2019 yılında İstanbul'a taşınan Karakoç, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde oyunculuğa devam etti.

Ancak asıl ününü Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema Ünal karakteri sayesinde kazandı.

Şimdilerde dizinin yorgunluğunu atmak için tatile çıkan oyuncu, son kareleriyle de mankenleri aratmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı tatilde

Geçtiğimiz sezon oyunculuğu ile adından söz ettiren Ceren Karakoç, tatile çıktı. Sezon öncesi enerji depolayan Karakoç, çektirdiği kareleri de hayranlarıyla paylaştı.

Güzel isim sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle tam not aldı. Kızılcık Şerbeti'nin Youtube hesabından ise aşağıda yer alan kare paylaşıldı.