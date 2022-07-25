Ebru Polat Burak Özçivit'in hayranıyla verdiği pozla dalga geçti! Yaptığı yorum olay yarattı...

Şarkıcı Ebru Polat, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in hayranıyla verdiği pozu görünce sessiz kalamadı.

38 yaşındaki şarkıcı Ebru Polat, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Instagram sayfasını da aktif kullanan güzel şarkıcı, en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Şarkıcı Ebru Polat, son olarak Burak Özçivit'in hayranıyla verdiği poz karşısında kendini tutamadı.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Rusya’nın başkenti Moskova'da kadın hayranlarıyla yemek yemişti.

Polat, ünlü oyuncunun hayranıyla olan karesine "Sağ alttaki de Hürrem heralde. Malkoçoğlu geliyor demişler o da Hürrem olup gelmiş" yorumunda bulundu.

Ebru Polat'ın bu yorumuna katılanlar kadar, dalga geçtiği için eleştirenler de oldu.

Öte yandan; Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit daha önce para karşılığında Kuveyt’te ülkenin 80 zengin kadını ile birlikte yemek yemişti.

Özçivit bu tarz bir etkinliği bu sefer de Rusya'da yaptı.