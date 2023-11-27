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Ebru Polat fermuarını açtı, ortalık alev aldı "Sanat eseri mübarek"

Ebru Polat fermuarını açtı, ortalık alev aldı "Sanat eseri mübarek" Paylaşımlarıyla olan yaratan ünlü şarkıcı ve Ebru Polat, bu kez cesaretini arşa çıkardı. Ünlü isim sahne kıyafetiyle gündeme oturdu. Deri kıyafetinin fermuarını açan Polat, cesur pozlarıyla adeta nefes kesti.