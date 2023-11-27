Asıl mesleği avukat olan Türk pop müziğinin iddialı ismi Ebru Polat, sosyal medya paylaşımıyla yine gündemde!
Sık sık paylaştığı cesur ve iddialı pozlarıyla gündemi sarsan sanatçı, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
3 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla adeta nefes kesti.
Ünlü şarkıcı, çıktığı sahnede iddialı kıyafetiyle verdiği cesur pozlarını peş peşe sıraladı. Takipçileri yoruma akın etti.
Derin dekoltesiyle parmak ısırttı
Ebru Polat, geçtiğimiz haftalarda çıktığı sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi. Deri tercih eden Polat, bluzunun fermuarını açtı, görenin aklı başından gitti.
İşte o kare...
Ünlü şarkıcının pozlarına yorum rekoru geldi. Takipçileri, " Sanat eseri", "Black Barbie", "Yıkılıyor", "Kainatın en seksi kadını" gibi yorumlarda bulundu.