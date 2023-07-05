Ebru Polat sınırları zorladı! "Yorum sizin" diyerek paylaştı, cesur pozlarına alevler yağdı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor. Bu kez pembe göğüs dekolteli kıyafetiyle cesur pozlarını yayınladı. Takipçileri yoruma koştu.

Türk pop müziğinin iddialı isimlerinden Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine herkesi şaşırtmayı başardı. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, cesur ve iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Bu sefer pembe göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği cesur pozlarla gündeme oturdu. Takipçileri ise pozlarını yorum yağmuruna tuttu. Dekolteyi abarttı Ebru Polat'ın pembe göğüs dekolteli kıyafetiyle çektiği fotoğraflar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddialı tarzıyla tanınan şarkıcı, cesur pozlarıyla adeta sınırları zorladı. Ebru Polat, dekolteli pozlarını "1 mi 2 mi, yorum sizin" notuyla paylaştı. Takipçilerinden "Bu güzellik nereden geliyor?", "Maşallah", "Işıl ışıl yakıyorsun" gibi yorumlar geldi.