Ebru Polat yarı çıplak poz verdi, görenin nutku tutuldu! Sütyenini çıkardı, göğüslerini çantayla kapattı

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Ebru Polat, son karesiyle görenin aklını başından aldı. Doğum gününü kutlayan Ebru Polat, yarı çıplak poz verdi.

30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat, son zamanlarda söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan Polat, bir süre avukat olarak görev yaptı.

Avukatlığı bırakan Ebru Polat, akabinde Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Çetin Ceviz şarkısı ile müzik piyasasına giriş yapan Ebru Polat, yaptığı birçok şarkı ile giderek ünlendi.

Asıl ününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve söylemlerle yakalayan Polat, şu sıralar güzellik merkezi işletiyor.

Aşka dair açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve dün doğum gününü kutlayan Polat, dün yarı çıplak poz paylaştı.

Sınırları zorlayan Ebru Polat'ın bu pozu, sosyal medya kullanıcılarının aklını başından aldı.

"Ne yaptın Ebru?"

Dün doğum gününü kutlayan Ebru Polat, yine sosyal medyayı sallamayı başardı. Magazin ve sosyal medya gündeminde adı sıklıkla geçen isim, bu defa çıtayı yükseltti.

Sütyensiz, yarı çıplak poz veren Polat, göğüslerini çantayla kapattı. Polat'ın o pozuna, "Hiç giyinme olur mu", "Sütyenin güzelmiş", "Doğum günün kutlu olsun" gibi yorumlar geldi.