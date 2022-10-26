Ece Üner "Büyük sır çözüldü" diyerek paylaştı! "Evet yapıyorum ben bunu"

Ece Üner "Büyük sır çözüldü" diyerek paylaştı! "Evet yapıyorum ben bunu"

Sosyal Medya Yasası için Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalına konuk olan Ece Üner'in yayın ortasında tuvalete giderken mikrofonu açık kaldı. Ünlü sunucu Twitter'dan espirili bir paylaşım yaptı.

21 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Üner, Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu birincilik ile bitiren Üner, 2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı.

Bu haberler sayesinde sektöre giren Üner, Show TV Ana Haber'i sunduğu sırada tanınmaya başladı ve yıldızı yükseldi.

Show TV Ana Haber'i sunan Ece Üner, birçok konuda yaptığı konuşmalarla halkın dikkatini çekti ve herkesin sevdiği bir spiker oldu.

Daha sonra ani bir kararla haber sunuculuğunu bırakan Ece Üner, Kanal D ekranlarında program yapmaya başladı.

Ece Üner ile Susma programını sunmaya başlayan başarılı isim, programın final yapmasından sonra Youtube alanında işler yapmaya başladı.

Sosyal Medya Yasası için Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalına konuk olan gazetecilerden Ece Üner, gündeme damga vuran bir harekete imza attı.

Üner, program esnasında lavaboya gitmek istedi. Mikrofonunun açık olması nedeniyle Ece Üner'in sesi yayına gitti.

Ece Üner'den cevap geldi

Duruma müdahale eden Oğuzhan Uğur'un "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız? Devamı da olacak belli ki" sözleri ise stüdyoyu kahkahalara boğdu.

Ünlü gazeteci ve spiker Ece Üner, sosyal medyada çok konuşulan olayla ilgili Twitter hesabından, "Büyük sır çözüldü. Tuvalete gidiyorum. Evet yapıyorum ben bunu!" paylaşımında bulundu.

Ece Üner'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Meslektaşı Cüneyt Özdemir'in "Aaaa biz yapmıyoruz oysa" yorumuna da beğeni aldı.