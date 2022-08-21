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- Eda Taşpınar karın kaslarını sergiledi! 'Bu fizik gerçek olamaz'
Eda Taşpınar karın kaslarını sergiledi! 'Bu fizik gerçek olamaz'
Eda Taşpınar paylaştığı bikinili pozlarıyla adeta hayranlarını büyülüyor.İşte son instagram paylaşımları..
- 21.08.2022 - 00:54
Uzun zamandır Yunan adalarında tatilini sürdüren Eda Taşpınar cesur pozlarına hız kesmeden devam ediyor.Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çeken moda ikonu beğeni topluyor.
Eda Taşpınar instagramı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.Bronz teniyle dikkat çeken Taşpınar fit vücudu ile kendine hayran bırakıyor.
Sevgilisi ile olan pozlarınıda zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Eda Taşpınar Yunanistan'da yazın keyfini çıkartıyor.
İşte ünlü moda ikonunun son instagram paylaşımları..