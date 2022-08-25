EDHO'nun Hızır'ı geri dönüyor! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı...

EDHO'nun Hızır'ı geri dönüyor! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı...

EDHO hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yeni projesi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. İşte nefes kesen o sahneler..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki 'Hızır' karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, yen projesiyle bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.

Kaynaca'nın EDHO'dan sonra ATV ekranlarına kazandırdığı yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi Özbekistan'daki çekimleri bitirip İstanbul'da sete çıktı.

Başrollerinden Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'i göreceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. İşte o isimler...

Oyuncu kadrosu

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu ise merak edilenler arasında yer alıyor.

Dizinin konusu nedir?

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.

Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

İlk tanıtımı yayınlandı

Dizinin ilk tanıtımı ise bugün yayınlandı. Diziden paylaşılan kareler, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı.

Dizinin tanıtımında yer alan, "Tüm İstanbul'a haber salın; yokluğumda kim, kendini adam yerine koyduysa, bilsin ki Cezayir Türk geri döndü!" sözleri ise dikkat çekti.

Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Tanıtım