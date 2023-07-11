Aslen İskenderunlu olan Melisa Aslı Pamuk, Hollanda'da dünyaya geldi.
Amsterdam Üniversitesinde psikoloji eğitimine başlamış ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur.
2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, oyunculuk kariyerini başlattı.
Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu, son olarak Ego dizisinde başrol oynadı.
Melisa tatilde
31 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk, sıcak havalarda soluğu tatilde aldı.
Havuz başında bikinili pozlar veren Pamuk, o anları takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun güzelliğine beğeni yağdı.