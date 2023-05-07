Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan havuz pozları!

Erkeğe Güven Olmaz (EGO) dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, güzelliğiyle de oldukça revaçta bir isim oldu.

Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pamuk, izleyicileri ekrana kilitliyor.

2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer aldı.

Havuzda pozlar

Oyunculuğu bir yana fiziği ve duru haliyle beğeni alan güzel oyuncu, sosyal medya hesabındaki pozlarıyla beğeni topladı.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan havuz pozları! Islak anlarına beğeni yağdı...

Instagram'da sık sık paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk, havuzdaki kareleriyle mest etti.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan havuz pozları! Islak anlarına beğeni yağdı...

Güneşin ve suyun tadını çıkaran Pamuk, takipçilerinden tam not aldı.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan havuz pozları! Islak anlarına beğeni yağdı...