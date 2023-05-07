Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan havuz pozları! "Islak ıslak bakma öyle" Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un takipçileri, özellikle EGO dizisi izleyicileri, havuzdaki karelerine beğeni yağdırdı.

Erkeğe Güven Olmaz (EGO) dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, güzelliğiyle de oldukça revaçta bir isim oldu.

Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pamuk, izleyicileri ekrana kilitliyor.

2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer aldı.

Havuzda pozlar

Oyunculuğu bir yana fiziği ve duru haliyle beğeni alan güzel oyuncu, sosyal medya hesabındaki pozlarıyla beğeni topladı.

Instagram'da sık sık paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk, havuzdaki kareleriyle mest etti.

Güneşin ve suyun tadını çıkaran Pamuk, takipçilerinden tam not aldı.