Elbet Bir Gün ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Elbet Bir Gün dizisi hakkında...

Elbet Bir Gün ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Elbet Bir Gün dizisi hakkında...

Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ü buluşturan Elbet Bir Gün dizisinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Elbet Bir Gün dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterine hayat veren ve hayran kitlesini artıran Sinem Ünsal, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Mucize Doktor final verdikten sonra ekranlardan uzak kalmak istemeyen oyuncu, Elbet Bir Gün dizisiyle anlaştı.

Ünsal'a dizide uzun zamandır ekranlarda yer almayan tecrübeli oyuncu Şebnem Bozoklu ve baba olmaya hazırlanan Burak Yamantürk eşlik edecek.

Dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanı merak uyandırırken, ne zaman ekranda olacağı merak edilmeye başlandı.

Diziyi sabırsızlıkla bekleyenler, dizinin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Vatandaşlar bu kapsamda, "Elbet Bir Gün dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Elbet Bir Gün dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ELBET BİR GÜN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Elbet Bir Gün dizisi 7 Kasım Pazar yani bugün saat 20.00'da FOX TV'de izleyici karşısına çıkacak.

Dizi Teşkilat ve Yargı'yla birlikte reyting savaşı vermeye hazırlanıyor.

ELBET BİR GÜN KONUSU

Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil'in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır.

Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil'in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime'nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir. Nesime ve Feride'nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir…

Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet'in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…

ELBET BİR GÜN OYUNCU KADROSU

Başrollerinde birbirinden başarılı oyuncular; Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Muhammet Uzuner, Helin Kandemir, Ömer Genç, Kenan Acar, Yağmur Özbasmacı Mermer, Zeynep Kaçar, Ulvi Kahyaoğlu, Osman Karakoç, Talha Karcı ve Değer Soysal Alp, Eylül Lize Kandemir, Serap Önder, Mustafa Egemen Almacı, Selen Şenay, Ecrin Moğultay, Tuana Karahan, Elif Polatoğlu yer alıyor.

Gizem Kılıçlı - (Sinem Ünsal)

Nesime Baykan - (Şebnem Bozoklu)

Mehmet Kılıçlı - (Burak Yamantürk)

Yavuz Kaplan - (Muhammet Uzuner)

Cemil Baykan - (Ömer Genç)

Asuman Kılıçlı - (Zeynep Kaçar)

Mevsim Baykan - (Helin Kandemir)

Murat Güven - (Kenan Acar)

Serdar Kılıçlı - (Ulvi Kahyaoğlu )

Sevilay Egemen - (Yağmur Özbasmacı)

Kâmil Baykan - (Talha Karcı)

Janset Ekin - (Eylül Lize Kandemir)