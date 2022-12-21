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    Elçin Sangu kızıl saçları ve göğüs dekoltesiyle mest etti! 'Afet-ül dehşet'

    Çöp Adam dizisinde Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu'nun dekolteli paylaşımı gündem oldu.
    • 21.12.2022 - 15:44
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    Elçin Sangu kızıl saçları ve göğüs dekoltesiyle mest etti! 'Afet-ül dehşet'

    Güzel oyuncu Elçin Sangu, ekranlara geri döndü.

    Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaştığı Çöp Adam dizisinde rol alan Elçin Sangu, "Peri" adında mistik bir karaktere hayat veriyor.

    Yeteneği bir yana güzelliğiyle nefes kesen Elçin Sangu, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

    Elçin'den dekolte

    37 yaşındaki Sangu'nun son paylaşımı göz kamaştırdı.

    Gümüş rengi bir tulumla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

    Kızıl saçları omzuna düşen Elçin Sangu, selfiesi ve boydan karesiyle mest etti.

    Elçin Sangu kızıl saçları ve göğüs dekoltesiyle mest etti! Afet-ül dehşet #1

    Elçin Sangu kızıl saçları ve göğüs dekoltesiyle mest etti! Afet-ül dehşet #2


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