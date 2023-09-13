Eltiler, görümceler kenara; Sıra gebelerde! İşte Gupse Özay'ın yeni filmi... Eltilerin Savaşı ve Görümce gibi filmleriyle gelin-akraba ilişkilerini ele alan oyuncu Gupse Özay, yeni filmini duyurdu.

ensonhaber.com

Deliha, Görümce ve Eltilerin Savaşı filmlerindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Gupse Özay, setlere geri dönüyor.

Barış Arduç ile evlendikten kısa bir süre sonra hamile kalan ve kızı Jan Asya'yı kucağına alan Özay, yeni projesini duyurdu.

Özay, hamilelik sürecinde analiz ettiklerini beyaz perdeye aktaracak.

"Lohusa" geliyor

Evde olduğu süre boyunca projelerine devam eden oyuncu Lohusa adını verdiği filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Instagram hesabından filminin müjdesini veren Gupse Özay, "Lohusa, bir anne ve bir babanın kırk günü. Yakında" ifadelerini kullandı.