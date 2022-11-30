Emily in Paris 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu

Emily in Paris 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi belli oldu

Netflix'in sevilen dizi serisi Emily in Paris, 3. sezon hazırlıkları tamamlandı. Peki Emily in Paris yeni sezon ne zaman? 3 sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix'in duyurduğu tarih...

Lilly Collins‘in başrolünde yer aldığı yeni Netflix dizisi Emily in Paris, yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan bir gençlik dizisi haline dönüştü.

Darren Star‘ın imzasını taşıyan Emily in Paris, 2 sezonuyla Netflix‘te izleyici ile buluştu.

Dizinin oyuncu kadrosunda Lily Collins’e Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Bruno Gouery, Kate Walsh, William Abadie ve Arnaud Viard eşlik ediyor.

Tanımadığı bir kültür ile karşılaşan Amerikalı genç bir kızın, Fransız kültürünü anlamaya çabalamadan yaşamasını izlediğimiz ‘Emily in Paris’ 3. sezonuyla geri dönüyor.

Peki Emily in Paris yeni sezon ne zaman? 3 sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Emily in Paris 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Yeni sezonlarını yılbaşı öncesinde yayınlanmayı gelenek haline getiren "Emily in Paris" yapımı, 3. sezonunu 21 Aralık 2022 tarihinde yayınlayacak.

Yeni sezon konusu

Yapımcı Darren Star "Emily in Paris"in 3. sezonuyla ilgili olarak şöyle diyor:

"Paris güzel göstermek hiç zor değil çünkü nereden bakarsanız bakın ya da kamera açısını nereye doğru çevirirseniz çevirin, güzeldir. Hikayenin her zaman lokasyonları yönlendirmesini isteyeceğiz. Ancak 3. sezon sadece Paris'te geçmeyecek. Fransa'nın göstermek istediğimiz güzel yerleri var."





Oyuncu kadrosu

3. sezona devam eden "Emily in Paris"in kadrosundaki isimler şöyle: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Luc), Bruno Gouery (Julien), William Abadie (Antoine Lambert) ve Lucien Laviscount (Alfie).