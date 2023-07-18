Enis Arıkan kapıya dayanan hayranlarına saydırdı! "Donlayım, çıplağım gelmeyin artık" Alaçatı'daki evinde tatil yapan Enis Arıkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek için çat kapı evine gelen hayranlarına “Donlayım, çıplağım gelmeyin artık'' diyerek tepki gösterdi.

Son olarak Camdaki Kız dizisiyle ekranlarda olan oyuncu Enis Arıkan, tatil yapıyor.

Yaz aylarını Alaçatı'daki evinde geçiren Arıkan, paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu, tatilde yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşarak isyan etti.

Enis Arıkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek için çat kapı evine gelen hayranlarına “Donlayım, çıplağım gelmeyin artık'' diyerek tepki gösterdi.

Enis Arıkan'ın isyanı

Arıkan çektiği videoda “Tam çok taze olmuşken söyleyeyim; lütfen Alaçatı’daki evime gelmeyin kardeşim… Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu tanımadığınız insanın kapısını çalıp ‘Fotoğraf çektirmek çektirebilir miyiz?’ diyemezsiniz. Yıllar evvel de yatak odamdan bir herif çıkmıştı. Buyurun beyefendi dediğimde ‘fotoğraf istiyorum’ demişti. Yemin ediyorum size daha yıldık gelmeyin kardeşim… Ayıp ya! Tamam tatlıyız çok şekeriz. Zıkkımın dibi istemiyorum evimde sizi istemiyorum” dedi.

Hızını alamayan oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Donlayım, çıplağım gelmeyin artık… Kameralardan görüyorum fotoğraf için geldiklerini… Yanımda kişileri gönderirim. Onlar da güle güle diyorlar… Koskoca insanlar geliyorlar sonra arkalarına baka baka gidiyorlar. Gidişleri de üzüyor beni… Neyim ben? Madame tussaud Müzesi’ndeki balmumu heykel miyim de öyle ziyarete geliyorsunuz? Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma…”