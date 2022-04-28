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    • 'Eridik, bittik, kül olduk' Bir zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı mavi gözleri ve kırmızı rujuyla mest etti...

    'Eridik, bittik, kül olduk' Bir zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı mavi gözleri ve kırmızı rujuyla mest etti...

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Hilal Altınbilek, kırmızılara büründüğü karesiyle kendine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 17:01
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    'Eridik, bittik, kül olduk' Bir zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı mavi gözleri ve kırmızı rujuyla mest etti...

    Ekran macerasına 2011 yılında "Derin Sular" dizisiyle başlayan Hilal Altınbilek, Karagül dizisindeki "Özlem" karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

    Aslında işletme mezunu olan ancak oyunculuk eğitimi ile farklı bir kariyer rotası çizen Hilal Altınbilek, şimdilerde ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da rol alıyor.

    Bir Zamanlar Çukurova'da "Züleyha" karakterimi canlandıran Altınbilek, performansı ile beğeni topluyor.

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri çeken oyuncu, rol arkadaşı Kerem Alışık ve ardından Metin Hara ile anılmıştı.

    Yalnızlığın tadını çıkartan 31 yaşındaki Hilal Altınbilek, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

    Burun, diş, dudak ve çenesine bir takım dokunuşlar yaptıran Altınbilek, güzelliğiyle takipçilerini mest ediyor.

    Kırmızılara büründü

    1 milyondan fazla Instagram takipçisi bulunan Hilal Altınbilek, kırmızı elbisesi, kırmızı ruju ve kırmızı ojesiyle paylaştığı karesiyle adeta herkesi büyüledi.

    Mavi gözlerini ortaya çıkaran Altınbilek, sevenlerinden tam not aldı.

    Altınbilek'e "Çok güzelsin", "Sana hayranım", "Kırmızı çok yakışmış", "Yaktın buraları," Eridik" yorumları geldi.

    Eridik, bittik, kül olduk Bir zamanlar Çukurova nın Züleyha sı mavi gözleri ve kırmızı rujuyla mest etti... #1

    Eridik, bittik, kül olduk Bir zamanlar Çukurova nın Züleyha sı mavi gözleri ve kırmızı rujuyla mest etti... #2

    Eridik, bittik, kül olduk Bir zamanlar Çukurova nın Züleyha sı mavi gözleri ve kırmızı rujuyla mest etti... #3


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