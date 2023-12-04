Erkan Kolçak Köstengil'in sürpriz mesleği bakın ne çıktı! "Yetenek abidesi" Ne Gemiler Yaktım dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Erkan Kolçak Köstengil'in asıl mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

ensonhaber.com

1983 yılında Bursa'da dünyaya gelen Erkan Kolçak Köstengil, "Ulan İstanbul" dizisiyle adından bahsettirdi.

Birkaç projeyi de yazıp yöneten Köstengil, Çukur ve Çarpışma adlı dizilerde rol aldı.

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bir süredir ekranlarda yer almıyordu; yeni projesiyle döndü.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı "Ne Gemiler Yaktım" dizisinde Başkomiser Toprak karakterini canlandıran Erkan Kolçak, seyircilerin merak konusu oldu.

Hakkındaki bilgiler araştırılan Köstengil, Cansu Tosun ile evli ve Marsel adında bir oğlu bulunuyor.

Ona dair en şaşırtan konu ise oyunculuğun yanı sıra yaptığı mesleği.

Bakın Ne Gemiler Yaktım'ın Komiser Toprak'ı Erkan Kolçak Köstengil'in ek işi neymiş...

Topçu çıktı

40 yaşındaki Erkan Kolçak Köstengil, lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Daha sonra futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi.

Futbol aşkından vazgeçemeyen Köstengil, yeniden sahalara döndü.

2021 yılında Hollanda'da bulunan Amsterdam Gençlerbirliği takımı ile anlaşarak kalecilik yapmaya başladı.