Erşan Kuneri 2 kadrosu belli oldu! İkinci sezonu hazırlayan Cem Yılmaz, Erşan Kuneri kadrosuna dahil olan oyuncuları paylaştı.

Komedyen Cem Yılmaz'ın hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı Netflix yapımı Erşan Kuneri, 8 bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Nostalji ve komediyi bir araya getiren mini dizi, ilk sıralara yerleşti.

Erşan Kuneri kadrosunda, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimleri buluşturdu.

Büyük bir ilgiyle karşılanan ve Netflix'te üst sıralara yükselen Erşan Kuneri için 2. sezon hazırlıkları da başladı.

Yeni kadro

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin devam sezonunda yer alacak isimlerle sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Dizinin 2. sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal rol alacak.