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    Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor

    Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Sadakatsiz ve daha birçok yerli dizinin, en çok hangi illerde izlendiği belirlendi. Farklı konularla ekrana gelen diziler, reytinglerdeki yarışı ise sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 16:37
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    Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor

    Türk dizileri tüm dünyaya satılan ve severek izlenilen projeler haline geldi. Dizilerde yer alan oyuncular, başarılarıyla göz dolduruyor.

    Uzun emekler sonucu ortaya çıkan yapımlar, ülkelere yapılan satışlarla gelirlerini ikiye katlıyor.

    Oyuncular sadece ülkemizde değil aynı zamanda yabancı ülkelerde de ödüllere layık görülüyor.

    Türk dizilerinin ünü bu kadar artmışken, ülkemizde hangi illerin en çok hangi diziyi izlediği ortaya çıktı.

    Hangi yerli dizinin en çok hangi ilde izlendiği Ankara ve İstanbul'u kapsam dışı bırakarak, derlendi.

    Google Trendler'de yapılan araştırma sayesinde, son 1 ayda dizilerin illere göre olan dağılımı belirlenmiş oldu. İşte iller ve diziler...

    HANGİ YERLİ DİZİ HANGİ İLLERDE DAHA ÇOK İZLENİYOR?

    KURULUŞ OSMAN

    • Uşak
    • Erzurum
    • Iğdır
    • Bilecik
    • Çankırı

    Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor #1

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU

    • Osmaniye
    • Bolu Düzce
    • Kilis
    • Artvin

    ÜÇ KURUŞ

    • Karaman
    • Uşak
    • Karabük
    • Kütahya
    • Bitlis

    YASAK ELMA

    • Bayburt
    • Kilis
    • Niğde
    • Karaman
    • Tunceli

    Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor #2

    DESTAN

    • Gümüşhane
    • Düzce
    • Bolu
    • Karaman
    • Sivas

    MASUMLAR APARTMANI

    • Nevşehir
    • Çorum
    • Karabük
    • Bartın
    • Kahramanmaraş

    SADAKATSİZ

    • Gümüşhane
    • Kırklareli
    • Çanakkale
    • Sinop
    • İzmir

    Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor #3

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    • Çankırı
    • Ardahan
    • Bingöl
    • Amasya
    • Karaman

    CAMDAKİ KIZ

    • Bartın
    • Osmaniye
    • Gümüşhane
    • Sivas
    • İzmir

    AŞK MANTIK İNTİKAM

    • Artvin
    • Hakkâri
    • Batman
    • Mardin
    • Muş

    AZİZ

    • Ağrı
    • Ordu
    • Tokat
    • Bingöl
    • Yalova

    Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor #4

    KIRMIZI ODA

    • Karaman
    • Tunceli
    • Sinop
    • Burdur
    • Erzincan

    KARDEŞLERİM

    • Artvin
    • Şırnak
    • Kars
    • Bartın
    • Tokat

    GÖNÜL DAĞI

    • Kırıkkale
    • Tunceli
    • Sivas
    • Bitlis
    • Kütahya

    TEŞKİLAT

    • Gümüşhane
    • Erzincan
    • Adıyaman
    • Hakkâri
    • Nevşehir

    YARGI

    • Bartın
    • Amasya
    • Nevşehir
    • Giresun
    • Mersin

    Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor #5

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