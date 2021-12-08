- Haberler
- Medya Haberleri
- Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor
Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor
Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Sadakatsiz ve daha birçok yerli dizinin, en çok hangi illerde izlendiği belirlendi. Farklı konularla ekrana gelen diziler, reytinglerdeki yarışı ise sürdürüyor.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 16:34
- Güncelleme : 08.12.2021 - 16:37
Türk dizileri tüm dünyaya satılan ve severek izlenilen projeler haline geldi. Dizilerde yer alan oyuncular, başarılarıyla göz dolduruyor.
Uzun emekler sonucu ortaya çıkan yapımlar, ülkelere yapılan satışlarla gelirlerini ikiye katlıyor.
Oyuncular sadece ülkemizde değil aynı zamanda yabancı ülkelerde de ödüllere layık görülüyor.
Türk dizilerinin ünü bu kadar artmışken, ülkemizde hangi illerin en çok hangi diziyi izlediği ortaya çıktı.
Hangi yerli dizinin en çok hangi ilde izlendiği Ankara ve İstanbul'u kapsam dışı bırakarak, derlendi.
Google Trendler'de yapılan araştırma sayesinde, son 1 ayda dizilerin illere göre olan dağılımı belirlenmiş oldu. İşte iller ve diziler...
HANGİ YERLİ DİZİ HANGİ İLLERDE DAHA ÇOK İZLENİYOR?
KURULUŞ OSMAN
- Uşak
- Erzurum
- Iğdır
- Bilecik
- Çankırı
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU
- Osmaniye
- Bolu Düzce
- Kilis
- Artvin
ÜÇ KURUŞ
- Karaman
- Uşak
- Karabük
- Kütahya
- Bitlis
YASAK ELMA
- Bayburt
- Kilis
- Niğde
- Karaman
- Tunceli
DESTAN
- Gümüşhane
- Düzce
- Bolu
- Karaman
- Sivas
MASUMLAR APARTMANI
- Nevşehir
- Çorum
- Karabük
- Bartın
- Kahramanmaraş
SADAKATSİZ
- Gümüşhane
- Kırklareli
- Çanakkale
- Sinop
- İzmir
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
- Çankırı
- Ardahan
- Bingöl
- Amasya
- Karaman
CAMDAKİ KIZ
- Bartın
- Osmaniye
- Gümüşhane
- Sivas
- İzmir
AŞK MANTIK İNTİKAM
- Artvin
- Hakkâri
- Batman
- Mardin
- Muş
AZİZ
- Ağrı
- Ordu
- Tokat
- Bingöl
- Yalova
KIRMIZI ODA
- Karaman
- Tunceli
- Sinop
- Burdur
- Erzincan
KARDEŞLERİM
- Artvin
- Şırnak
- Kars
- Bartın
- Tokat
GÖNÜL DAĞI
- Kırıkkale
- Tunceli
- Sivas
- Bitlis
- Kütahya
TEŞKİLAT
- Gümüşhane
- Erzincan
- Adıyaman
- Hakkâri
- Nevşehir
YARGI
- Bartın
- Amasya
- Nevşehir
- Giresun
- Mersin