Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor

Erzurum, Uşak, Bolu, Tunceli, Sivas ve daha birçok il bakın hangi dizileri izliyor

Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Sadakatsiz ve daha birçok yerli dizinin, en çok hangi illerde izlendiği belirlendi. Farklı konularla ekrana gelen diziler, reytinglerdeki yarışı ise sürdürüyor.

Türk dizileri tüm dünyaya satılan ve severek izlenilen projeler haline geldi. Dizilerde yer alan oyuncular, başarılarıyla göz dolduruyor.

Uzun emekler sonucu ortaya çıkan yapımlar, ülkelere yapılan satışlarla gelirlerini ikiye katlıyor.

Oyuncular sadece ülkemizde değil aynı zamanda yabancı ülkelerde de ödüllere layık görülüyor.

Türk dizilerinin ünü bu kadar artmışken, ülkemizde hangi illerin en çok hangi diziyi izlediği ortaya çıktı.

Hangi yerli dizinin en çok hangi ilde izlendiği Ankara ve İstanbul'u kapsam dışı bırakarak, derlendi.

Google Trendler'de yapılan araştırma sayesinde, son 1 ayda dizilerin illere göre olan dağılımı belirlenmiş oldu. İşte iller ve diziler...

HANGİ YERLİ DİZİ HANGİ İLLERDE DAHA ÇOK İZLENİYOR?

KURULUŞ OSMAN

Uşak

Erzurum

Iğdır

Bilecik

Çankırı

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU

Osmaniye

Bolu Düzce

Kilis

Artvin

ÜÇ KURUŞ

Karaman

Uşak

Karabük

Kütahya

Bitlis

YASAK ELMA

Bayburt

Kilis

Niğde

Karaman

Tunceli

DESTAN

Gümüşhane

Düzce

Bolu

Karaman

Sivas

MASUMLAR APARTMANI

Nevşehir

Çorum

Karabük

Bartın

Kahramanmaraş

SADAKATSİZ

Gümüşhane

Kırklareli

Çanakkale

Sinop

İzmir

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

Çankırı

Ardahan

Bingöl

Amasya

Karaman

CAMDAKİ KIZ

Bartın

Osmaniye

Gümüşhane

Sivas

İzmir

AŞK MANTIK İNTİKAM

Artvin

Hakkâri

Batman

Mardin

Muş

AZİZ

Ağrı

Ordu

Tokat

Bingöl

Yalova

KIRMIZI ODA

Karaman

Tunceli

Sinop

Burdur

Erzincan

KARDEŞLERİM

Artvin

Şırnak

Kars

Bartın

Tokat

GÖNÜL DAĞI

Kırıkkale

Tunceli

Sivas

Bitlis

Kütahya

TEŞKİLAT

Gümüşhane

Erzincan

Adıyaman

Hakkâri

Nevşehir

YARGI