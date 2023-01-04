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    • Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali "Yok artık" dedirtti: "Hayal kırıklığı bu"

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali "Yok artık" dedirtti: "Hayal kırıklığı bu"

    Ekranlarda son olarak Ada Masalı dizisinde rol alan oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın eski halini gören tanıyamadı. Ünlü ismin estetiksiz halini görenler "Bu Ayça mı?" dedi.
    • 04.01.2023 - 15:24
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    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu'

    Televizyon ekranlarında Meryem, Karagül, Arıza ve Ada Masalı gibi pek çok yapımda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla kendisinden bahsettiren oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına konuk olmuştu. Programda güzelliğiyle göz dolduran ismin estetiksiz halleri görenleri şaşırttı.

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu' #1

    Estetiksiz hali "Yok artık" dedirtti!

    30 yaşında olan ve 25 Ekim 1992'de Sinop'ta dünyaya gelen ünlü isimin babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. An­ne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." demiştir. Çocukluğundan bu yana oyunculuğa büyük ilgisi bulunan Turan, ilk olarak 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanınmmıştır.

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu' #2

    2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterine hayat vermiştir. Karagül ve Meryem dizilerinde oynayan isim, Arıza ve Ada Masalı dizilerinde de başrolü canlandırmıştır.

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu' #3

    "Hayal kırıklığı bu"

    Sosyal medya paylaşımlarıyla göz dolduran isim, bu kez eski haliyle şaşırttı.

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu' #4

    Estetik öncesi fotoğrafları ortaya çıkan ismin takipçileri Turan hakkında "Çok güzelsin ama neden?", "Hayal kırıklığı bu" yorumlarında bulundu.

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu' #5

    İşte Ayça Ayşin Turan'ın çok konuşulan bazı eski fotoğrafları...

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu' #6

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu' #7

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu' #8


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