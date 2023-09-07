Esra Erol delirdi! 18 yaşındaki komşusuna çay içirip bayılttı, hamile bıraktı! Genç kızın kabus anları... Esra Erol'da programına katılan 18 yaşındaki Sümeyra, 57 yaşındaki komşusu Hüseyin Selen'den hamile kaldığını ve tehdit edildiğini anlattı.

ensonhaber.com

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı, herkesi şoke edecek bir konuyu ele aldı.

Halası ve zihinsel engelli babasıyla Esra Erol'un programına katılan 18 yaşındaki Sümeyra isimli genç kız, 57 yaşındaki komşusu tarafından hamile bırakıldı.

Babaannesiyle yaşadığı eve Hüseyin Selen'in sürekli gelip gittiğini söyleyen Sümeyra, "Gelip giderken bakışlarıyla rahatsız ediyordu. Bakışlarından kaçmaya çalışıyordum sonra babaannemin telefonuna mesaj attı. 'Babaannene ulaşamayınca ulaşabileceğim numara var mı?' diye sordu." diyerek ilişkilerinin başlangıcını anlattı.

Genç kızın anlattıkları hem Esra Erol'u hem de stüdyodakileri çileden çıkardı.

"Çayı içtim sonrasını hatırlamıyorum"

"Ben kendi numaramı vermiştim. Sonra abi-kardeş gibi benimle konuşmaya başladı. Sonra ‘Seni seviyorum, buluşalım, konuşalım’ demeye başladı. Ben sürekli ilk başlarda hayır diyordum.

Gel arabada konuşalım’ dedi. Gittim ‘Karnım acıktı eve gidelim.’ dedi. Ben evde eşi var sanıyordum. Meğerse eşi evde yokmuş. Gittiğimizde çay getirdi sonra ben çay içtikten sonra uyuyakalmışım hiçbir şey hatırlamıyorum." diyen Sümeyra, daha sonra hamile kaldığını öğrendiğini söyledi.

Halası, Sümeyra'nın telefonunda yatakta çekilen videoları gördükten sonra adamı şikayet ettiğini ve adamın gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldığını ifade etti.

Sümeyra'nın hamile olduğunu, ifadesi alındıktan sonra test için götürüldüğü hastanenin aramasıyla öğrendiğini söyledi.

"Kardeşimi bunlar ayarttı"

Hüseyin Selen'in ablası yayına bağlanarak, "Okula gidiyorum diye adamlarla konuşuyordu. Benim kardeşim namazında niyazında. Bunlar ayarttı kardeşimi" dedi.

Ardından Esra Erol, çok sinirlenerek adamın evli ve suçlu olduğunu söyledi.

Sümeyra, cinsel içerikli videolar nedeniyle Hüseyin'in kendisini tehdit ettiğini ve çocuğu düşürmek için kendisine ilaç verdiğini, ilacı içtiğini fakat bebeğin düşmediğini söylerken, adamla beraber çekilen videolardan bazıları yayımlandı..