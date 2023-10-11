Esra Erol’u bitiren olay! Kurgu çıktı: El hareketi çeken teyze yarışmanın fişini çekti ATV’nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Esra Erol’da kurgu çıktı. Yeğenini aramaya gelen ve canlı yayında çektiği el hareketiyle sosyal medya gündemine oturan Ümmiye Teyze’yi bakın daha önce nerede görmüşüz…

ensonhaber.com

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında son günlerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Programın canlı yayınlarında sık sık yer alan "kayıp yakınlarını arayan" konuklar, özellikle son dönemlerde dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Ancak, programın kurgusal olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde programda yaptığı el hareketiyle gündeme oturan Ümmiye Güzel’in canlı yayına çıkmasıyla taşlar yerine oturdu.

Kurgu olduğu ortaya çıktı!

Ümmiye Güzel adlı kadının, yıllar önce Esra Erol'un programına katıldığı ve eş arayışı ile gündeme geldiği ortaya çıktı.

Bu dönemde binlerce takipçisi olan Güzel, o zamanki haliyle tanınmıştı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, Ümmiye Güzel'in Esra Erol Programı'na katılmadan önce de oldukça aktif bir kullanıcı olduğunu gösterdi.

Öte yandan Ümmiye Güzel, genel seçimde oy kullanmaya kuzu ile giden o teyzenin ta kendisiydi. O dönemde de sosyal medyada viral olmuştu.

Bu bilgilerin gün yüzüne çıkması, Esra Erol Programı'nın gerçeklik payı taşımadığı iddialarını da beraberinde getirdi.

Programın, reytingleri artırmak ve izleyici kitlesini elde tutmak amacıyla kurgusal hikayelere dayandığı iddia edilmeye başlandı.