Esra Ezmeci açıkladı: İşte Türkiye'deki en yaygın cinsel problem... Katarsis programına katılan klinik psikolog Esra Ezmeci, Türkiye'de kadınlar ve erkeklerdeki en büyük cinsel problemi anlattı.

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Kadın-erkek ilişkileri ve cinsel hayat üzerine sıkça konuşan Psikolog Esra Ezmeci, açıklamalarıyla yine gündeme oturdu.

Uzman psikolog Gökhan Çınar'ın Katarsis adlı programına konuk olan Esra Ezmeci, soruları yanıtladı.

Kendi hayatıyla ilgili de pek çok soruya yanıt veren Ezmeci, Türkiye'de cinselliğin hala tabu olması nedeniyle kendisine bu kadar seks içerikli soru geldiğini söyledi.

Psikolog Esra Ezmeci, merak edilen bir konuya değindi ve en yaygın cinsel sorunları açıkladı.

Türkiye'nin cinsel sorunları

Esra Ezmeci, "Kadınlarda orgazm problemi ve vajinusmus problemi çok fazla var. İnanılmaz bir vajinusmus var" dedi.

Erkekler için ise en büyük cinsel problemin erken boşalma olduğunu söyledi ve "Küçük yaşlarda çok fazla mastürbasyon yapıldığı için oluyor" dedi.