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Bir dönem FOX TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı, çok konuşulan olaylara sahne olmuştu.
Programın başarısıyla birlikte Esra Ezmeci'nin adı, uzmanlığı ve samimi sunumuyla gündeme oturmuş durumda.
Özellikle cinsel ilişki konularında uzmanlığını konuşturan Ezmeci, tavsiyeleriyle dikkat çekiyor.
Ayrıca yazdığı kitaplarla da geniş kitlelere ulaşarak başarıyı yakalayan Ezmeci, sosyal medya hesapları üzerinden sık sık soru-cevap etkinlikleri düzenleyerek takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.
Tesettürlü pozu yıktı geçti
Esra Ezmeci, başörtülü pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.