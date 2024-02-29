Esra Ezmeci tesettür taktı, sosyal medya karıştı! "Maşallah Esra Hanım" İlişki üzerine verdiği tavsiyelerle tanınan Psikolog Esra Ezmeci, tesettüre girdi. Başörtülü pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gören gözlerini alamadı. İşte o kare...

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Bir dönem FOX TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı, çok konuşulan olaylara sahne olmuştu.

Programın başarısıyla birlikte Esra Ezmeci'nin adı, uzmanlığı ve samimi sunumuyla gündeme oturmuş durumda.

Özellikle cinsel ilişki konularında uzmanlığını konuşturan Ezmeci, tavsiyeleriyle dikkat çekiyor.

Ayrıca yazdığı kitaplarla da geniş kitlelere ulaşarak başarıyı yakalayan Ezmeci, sosyal medya hesapları üzerinden sık sık soru-cevap etkinlikleri düzenleyerek takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.

Tesettürlü pozu yıktı geçti

Esra Ezmeci, başörtülü pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.