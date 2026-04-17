Diziler için yeni karar: O sahneler kaldırılacak

Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından televizyon dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralandı.

Yayıncı kuruluşlar, milyonların takip ettiği popüler dizilerdeki şiddet ve silah içerikli sahneler için 'hassas yayın' dönemine geçme kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'a göre; Televizyon kanalları ve yapımcılar, özellikle çocukların ve gençlerin bu içeriklere televizyondan ziyade video paylaşım platformları üzerinden yoğun şekilde ulaştığı gerçeğini masaya yatırdı

Bu durum, dizilerdeki şiddet dozajının kontrol altına alınması gerekliliğini daha da belirginleştirdi.

Alınan yeni kararlar doğrultusunda; Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi geniş izleyici kitlesine sahip yapımlarda, silahlı çatışma ve sert şiddet sahneleri artık çok daha titiz bir süzgeçten geçirilecek.

Senaryo yazarları, hikayeyi ilerletirken şiddet öğelerini ön plana çıkarmak yerine daha temkinli bir anlatım dili benimseyecek.