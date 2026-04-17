Rıza Tamer öldü mü, kaç yaşındaydı? Rıza Tamer'in ölüm sebebi...

Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde yaşayan Rıza Tamer’in, akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştığı öğrenilmişti.

Apar topar hastaneye kaldırılan Rıza Tamer'in hayatını kaybettiği açıklandı.

İddiaya göre sanatçı, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra dinlenmek üzere uzandı.

Bir süre sonra şiddetli bulantı ve solunum sıkıntısı yaşamaya başlayan Tamer için yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

ÖLÜM NEDENİ

Kısa süre sonra ise acı haber geldi.

sağlık ekipleri, Tamer'i hemen Bodrum Devlet Hastanesi'ne nakletti. Ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü şarkıcının beynine oksijen gitmediği tespit edildi ve Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şarkıcının basın danışmanı, ölüm haberini “10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım” sözleriyle duyurdu.

KAÇ YAŞINDAYDI

Rıza Tamer, 2004 yılında ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu.

Aslen Kahramanmaraşlı olan Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir.

Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, 42 yaşındaydı.