Estetik kurbanı olan Dilan Çiçek Deniz'in son halini gören şaştı kaldı! "Ne yaptın kendine?" Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, estetiğin dozunu fazla kaçırdı. Ünlü oyuncunun son halini gören gözlerine inanamadı. İşte estetik kurbanı olan Dilan Çiçek Deniz'in son hali...

Son dönemlerde Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz son haliyle şoke etti.

Estetikle bambaşka biri haline dönüşen ünlüler kervanına ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz de katıldı.

Birçoğumuz onu Bodrum Masalı dizisiyle tanıdık. Çukur, Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi birçok yapımda rol alan Dilan Çiçek Deniz, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da ön plana çıkıyor.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, estetikli ünlüler arasına katıldı. Ancak estetiği fazla kaçırınca eleştirilerin hedefi oldu.

Estetik kurbanı oldu

Yüzüne birkaç işlem uygulayan Dilan Çiçek Deniz, dün akşam yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Elbisesi ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı.

Fransız askısının yanı sıra elmacık kemiklerinin de şişirildiği düşünülen Dilan Çiçek Deniz'in değişimi ağızları açık bıraktı. Son hali takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.