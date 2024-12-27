Ezel'in kör annesi Meliha'nın son hali şoke etti! Usta oyuncunun inanılmaz değişimi...

Yağmur Dinç

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ezel dizisi, Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösteriliyor.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ezel, geçen yıllara rağmen gündemdeki yerini koruyor.

Diziye damga vuran karakterler ise zaman zaman merak konusu oluyor.

Ezel'in kör annesi "Meliha" da onlardan birisi...

Oğlunu koklayarak tanıyan Meliha'yı usta oyuncu İpek Bilgin canlandırdı.

HALA ÇALIŞIYOR

Ezel seyircileri, Bilgin'in son halini merak etti.

İpek Bilgin, şimdilerde 68 yaşında ve hala emeklilik yaşamıyor.

Bilgin, hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda tiyatro atölyeleri düzenleyerek deneyimlerini yeni nesillere aktarıyor.

Birçok oyunun çevirisine de imza atan ünlü oyuncu, adeta yıllara meydan okuyor.