Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan olay yaratan paylaşım! Kocasını çileden çıkaracak

İzdivaç programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bırakıyor. Son paylaşımı ise kafaları karıştırdı. İşte o paylaşım...

2015 yılında ATV ekranlarında Esra Erol'un sunduğu evlilik programına katılan Hanife Gürdal, seçiciliğiyle adını milyonlara duyurdu.

Evlilik programlarının yayından kaldırılmasının ardından fenomen gelin adayı sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başladı.

O dönemde tesettürlü olan Hanife Gürdal, bir süre sonra başını açarak gündeme geldi. Sosyal medya hesabından verdiği pozlarla herkesi şaşkına çevirdi.

Daha sonra Kemal Ayvaz ile dünya evine girdi. İkili geçtiğimiz günlerde Gelin Evi programında boy gösterdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen gelin adayı, son paylaşımıyla olay yarattı.

Hanife Gürdal boşanıyor mu?

İzdivaç programlarıyla tanınan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Fenomen ismin paylaşımı akıllara boşanma konusu getirdi.

Gelin adayı Hanife Gürdal'ın yazdığı uzun yazılı sitem dolu paylaşımı görenler neden böyle bir şey yaptığına anlam veremedi. İşte o paylaşım...

Hanife Gürdal paylaşımında "Benim yerime tüm işlerimi halledecek, beni de düşünecek, benim yerime de üzülecek, beni kendinden bir parça olarak görecek, dinlendirecek, beni çok sevecek hayatımı kolaylaştıracak birine ihtiyacım var. Yoruldum artık zihnen de bedenen de çok yoruldum." sözlerine yer verdi.