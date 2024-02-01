Fenomenlerin el koyulan lüks araçları Arka Sokaklar’a ilham oldu Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla açılan soruşturmalar sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan fenomenlere ait lüks araçlar, Arka Sokaklar dizinde de senaryoya girdi.

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DHA

Türkiye, sosyal medya fenomenlerinin kaynağı belirsiz gelirlerini konuşuyor.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla açılan soruşturmalar devam ederken bu süreçte birçok lüks araca el konuldu, şirketlere kayyum atandı.

Bu lüks araçlar ise emniyet güçlerine tahsis edildi.

Arka Sokaklar dizisinde lüks devriye araçları

İstanbul'da devriye aracı olarak da kullanılan araçlar bu kez Arka Sokaklar’a ilham kaynağı oldu.

18 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimleri esnasında kullandı.

Hüsnü Çoban selfie yaptı

Arka Sokaklar’ın 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 662’nci bölümünün tanıtımında Rıza Baba ve ekibine tahsis edilen lüks araç, Hüsnü Çoban’ın kullanması için kendisine teslim ediliyor. Direksiyonun başına geçen sevilen karakter Hüsnü Komiser’in “Öf öf yağ gibi akıyor yağ” sözleri ve araç ile selfie çekmesi sosyal medyanın gündeminde de yer aldı.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, her cuma akşamı Kanal D’de yayınlanıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)