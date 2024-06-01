FETÖ karargahını görüntüleyen CNN Türk ekibine canlı yayında saldırı CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, PETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki çiftlikten canlı yayın yaparken saldırıya uğradı. Üzerine araba sürülen Paksoy'un kamerasına da vuruldu.

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ensonhaber.com

Uzun zamandır ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğüne yönelik iddialar gündeme geldi..

Bu iddiaların ardından FETÖ elebaşının yaşadığı çiftlik evinde neler olduğu merak ediliyor..

Bu kapsamda CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, çiftlik evinin önünden canlı yayına bağlandı..

"Buraya gelenleri sürekli taciz ediyorlar"

Bölgede olanları aktaran Paksoy, şu ifadeleri kullandı:

Bir 10 - 15 dakikadır sürekli gelip taciz ediyorlar. Kimsin ne yapıyorsun, fotoğraf çekmek istiyorlar. Buradan sürekli araç giriş çıkışı oluyor. FETÖ'nün yaşadığı ama kaçırıldığının iddia edildiği yer girişi burası. Buradan giriş çıkış yapılıyor. Biraz önce gelip giden biri vardı. Sonra Almanca konuştu. Sürekli burada taciz olayı oluyor.

Üzerine araba sürüp, kameraya saldırdı

Tam o esnada Paksoy'un konuşmasını bölmek isteyen bir kişi, CNN Türk Washington temsilcisinin üzerine araba sürdü.

Paksoy'un tepki göstermesi üzerine arabayı üzerine süren kişi daha sonra kamerasına saldırdı.

"Gözlüğüm ve telefonum uçtu, gömleğim yırtıldı"

Yunus Paksoy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu. Gömleğim falan yırtıldı. Arabama girdim, 911'i aradım. Birazdan polis burada olacak. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. " dedi.