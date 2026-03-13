İlber Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı'nın benzerliği

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı’nın vefat haberinin ardından gözler ailesine çevrildi.

Ünlü tarihçinin vefatını duyuran kızı Tuna Ortaylı ise kısa sürede kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri oldu.

Akademik kariyeriyle babasının izinden giden Ortaylı’nın yaşamı, eğitimi ve çalışmaları hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı.

Peki, Tuna Ortaylı kimdir, hangi alanda çalışmalar yapıyor? İşte İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı’nın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

TUNA ORTAYLI KİMDİR

Tuna Ortaylı, 27 Mart 1982’de Ankara’da dünyaya geldi.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile Ayşe Özdolay’ın kızıdır.

Eğitimini sosyal bilimler alanında sürdüren Ortaylı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından kültür ve sanat alanında çalışmaya yönelen Ortaylı, 2007 yılında profesyonel turist rehberliği lisansı aldı.

Daha sonra New York Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi (Arts Management) programına katıldı ve Metropolitan Museum of Art’ta staj yaparak uluslararası deneyim kazandı.

Kamuoyunda çok görünmeyen bir isim olan Tuna Ortaylı, özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak tutmayı tercih etmektedir.

Evli olduğu ve bir çocuk sahibi olduğu bilinmektedir.