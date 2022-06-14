Filenin Sultanı Zehra Güneş'in küçüklüğüne bakın! 'Sevimlilik abidesi'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'in çocukluk yıllarını görenler "hiç değişmemiş" diyor.

Vakıfbank SK ve Türkiye A milli takımının voleybolcusu olan Zehra Güneş, kariyeri kadar özel hayatı ile de ilgi görüyor.

Şimdilerde Millletler Ligi'nde sahaya boy gösteren Güneş, sosyal medyanın en çok konuştuğu sporcular arasında yer alıyor.

Her paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken güzel sporcu, başarılı olduğu kadar sempatikliği ve güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Şu sıralar Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş'in Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi ile saha dışındaki hayatını da paylaşıyor.

Küçüklüğü merak edildi

Voleybola 12 yaşında Vakıbank Spor Kulübü'nde başlayan Zehra Güneş, küçüklük kareleri ile görenleri şoke etti.

Şimdilerde 23 yaşında olan 1999 doğumlu Güneş, yıllar öncesine ait fotoğrafları ile büyüdükçe güzelleştiğini gözler önüne seriyor.

Şimdilerde tarzı ve doğal güzelliği ile milyonların gönlüne taht kuran yıldız voleybolcunun çocukluk hallerini görenler, "hiç değişmemiş", "resmen aynı", "sanki büyümemiş" gibi yorumlarda bulundu.

İşte minik Zehra...